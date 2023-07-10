الإطاحة بشخصَيْن أحدهما حرق مركبة عمداً والآخر وثّق الواقعة ونشرها بمواقع التواصل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 5:23 صباحاً

قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مواطنَيْن؛ إثر قيام أحدهما بحرق مركبة عمداً، فيما قام الآخر بتوثيق الواقعة ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت شرطة وادي الدواسر أن أحد المواطنين قام بحرق المركبة إثر خلافٍ مع مالكها، وجرى القبض عليه، وعلى موثق الواقعة؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وجرى توقيف المواطنَيْن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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