انت الان تتابع مطار الملك عبدالعزيز يحدّد 4 نقاط لبيع "ماء زمزم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 5:25 صباحاً

حدّد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أماكن ونقاط بيع عبوات ماء زمزم داخل صالات المطار، موضحاً عدد العبوات المسموح بها لكل حاج. ونوّه إلى أن الحجاج المسافرين عبر الرحلات الدولية يمكنهم شراء ماء زمزم من خارج بوابة الصالة الشمالية، ومن داخل الصالة A1 وخارج البوابتين B2 وC2 بالصالة رقم 1. وأضاف، أنه يُسمح للحجاج المغادرين عبر الرحلات الدولية بشحن عبوة واحدة لكل حاج، علماً بأن حجم العبوة المتاح هو 5 لترات.

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