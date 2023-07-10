انت الان تتابع الطائف.. جراحة عاجلة تنقذ حياة طفل سقط من دبّاب وفَقَد الوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

باشر مجمع الملك فيصل الطبي، حالة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، تَعَرض للسقوط من الدباب، مما أدى إلى اصطدام بالرأس وفقدان مؤقت للوعي مع قيء.

وأوضحت صحة الطائف لـ"الخليج 365" أنه عند وصول الطفل لطوارئ المجمع كان يعاني من تدهور سريع في درجة الوعي نتيجة نزيف حاد خارج الأم الجافية بالمنطقتين الصدغية والجانبية اليسرى "يبلغ حجمه حوالى ٣٨ سم مكعب"، مع ضغط متزايد على المخ والذي أظهرته الأشعة المقطعية.

وقالت الصحة: على الفور تم نقل الطفل إلى غرفة العمليات مع سحب التحاليل لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل، والتي استغرقت ساعة ونصفًا فقط لرفع رقعة عظمية من الجمجمة، وتفريغ النزيف بالكامل، والتحكم في الشريان المسبب للنزيف، وإعادة الرقعة العظمية مع تثبيتها بشرائح صغيرة ومسامير.

وأضافت: بعد الانتهاء من العملية، تم نقل الطفل إلى العناية المركزة للأطفال تحت تأثير المخدر وعلى جهاز تنفس صناعي تم فصله عنه بعد 8 ساعات من الجراحة، واستعاد كامل وعيه دون وجود أي مضاعفات.. وفي اليوم التالي تم تحويله إلى غرفة التنويم لاستكمال العلاج والمتابعة.

وتم خروج الطفل -بحمد الله- من المجمع بعد عمل أشعة مقطعية جديدة على المخ أثبتت اختفاء النزيف مع عدم وجود أي ضغط على المخ، على أن يستكمل المتابعة في العيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب.