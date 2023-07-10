انت الان تتابع بعد تسجيلها أكبر مكاسب أسبوعية.. برنت ينخفض عند 78.04 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 5:55 صباحاً

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين، بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أبريل مع استمرار المخاوف بشأن الطلب. وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" في مقابلة مع "سي بي إس" الأحد، أن خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة ليس بعيدًا تمامًا عن الطاولة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.55% أو 43 سنتًا عند 78.04 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 07:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 0.64% أو 47 سنتًا إلى 73.39 دولارًا للبرميل. ولا تزال أسعار النفط منخفضة 9% تقريبًا خلال العام الحالي حتى الآن؛ وهو ما يعود في جزء منه إلى ضعف التعافي الاقتصادي في الصين وتشديد السياسة النقدية من قِبَل البنوك المركزية الكبرى.

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