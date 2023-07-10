انت الان تتابع حساب احتيالي لـ"مطار الأحساء" على "تويتر".. و"داكو" تُطلق تحذيراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 6:04 صباحاً

حذّرت شركة ‎مطارات الدمام "داكو"، عامة الجمهور والشركات، من حسابٍ ‎عبر موقع "تويتر"، قام بأنشطة احتيالية؛ بزعمه أنه يمثل الحساب الرسمي لمطار الأحساء الدولي. وأوضحت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، أن الحساب المنسوب لـ"مطار الأحساء الدولي" لا يمت بصلة إلى حسابات شركة "داكو" الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه. وأوصت بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المشار إليه، أو التعامل التجاري معه، أو تزويده بأي معلومات، أو الاستفسار عن الحركة الجوية في مطار الأحساء الدولي، أو تناقل أي مواد إعلامية أو نشرات إعلانية تنشر عبر الحساب المذكور.

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