لمَن بلغ 21 عاماً فأكثر.. إصدار أو تجديد جواز السفر 10 سنوات اختيارياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #اهتم_بجوازك، قالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات متاحة اختيارياً.

وأوضحت "الجوازات"، عبر حسابها على "تويتر"، أن الخدمة متاحة اختيارياً لمَن بلغ عمره (21) عاماً فأكثر.

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