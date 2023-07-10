انت الان تتابع فيديو.."الحياة الفطرية": الشعاب المرجانية "ترياق" يثري التنوّع بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 7:16 صباحاً

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن بحار المملكة تزخر بالشعب المرجانية التي تدعم توازن البيئة البحرية، وإثراء تنوّعها الأحيائي وتعزيز استدامتها. وأوضح "الحياة الفطرية"، عبر مقطع فيديو، أن الشعب المرجانية تعد من أهم المصادر للثروة السمكية ومأوى لـ 25 من الأسماك. وبيّن، أن الشعب المرجانية "تسهم في حماية السواحل والجذب السياحي، وقال: "الشعب المرجانية ترياق الحياة البحرية".

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.."الحياة الفطرية": الشعاب المرجانية "ترياق" يثري التنوّع بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.