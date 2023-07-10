انت الان تتابع تناقش نظامَ تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.. المملكة تشارك في أعمال لجنة الأونسيترال في فيينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشارك المملكة خلال شهر يوليو الحالي، في أعمال واجتماعات الدورة الـ(56) للجنة "الأونسيترال"، والمنعقدة في مقر مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.

ويمثل المملكةَ في المشاركة: المركزُ الوطني للتنافسية، إضافة لأكثر من 21 خبيرًا ومختصًا من وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وديوان المظالم، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس.

وتسعى لجنة "الأونسيترال" من خلال دوراتها السنوية إلى العمل على اعتماد الصيغ النهائية لمشروعات النصوص القانونية المُعَدة من الفِرَق العاملة التابعة لها، والنظر في اختيار الموضوعات والمشروعات القانونية التي ستعمل عليها الفِرَق العاملة خلال دوراتها المقبلة، إضافة إلى متابعة مستجدات القانون التجاري الدولي، ومناقشة أهم الإصلاحات والمقترحات، إلى جانب رصد التطورات الخاصة بمجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال نظام "كلاوت"، الذي يعد منصة دولية لنشر المعلومات عن أحكام المحاكم وهيئات التحكيم المستندة إلى الاتفاقيات، والقوانين النموذجية للجنة.

وستناقش اللجنة خلال دورتها الـ(56)، عددًا من الموضوعات والمشروعات، التي من أهمها: النصوص المعدة في شأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ومشروعي مدونتي سلوك المحكمين والقضاة في تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، ومشروع المبادئ المتعلقة بالوساطة الاستثمارية، ومشروع دليل تسهيل حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، ومشروع النص التوجيهي بشأن الفصل المبكر والبت الأوليّ لإدراجه في ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم.