انت الان تتابع جروح ميكروسكوبية.. "النمر": التدخين يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 7:34 صباحاً

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن التدخين يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية. وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن التدخين يسبّب جروحاً ميكروسكوبية في بطانة شرايين القلب التاجية، ويقلل من قطرها بالانقباض. وأضاف: التدخين "يزيد من لزوجة الدم وتخثره في الشرايين الصغيرة، ويرفع الكوليسترول، لذلك فهو يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية".

كانت هذه تفاصيل خبر جروح ميكروسكوبية.. "النمر": التدخين يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.