انت الان تتابع "نشر الهداية".. مبادرة على خطى الحج تحذّر قاصدات الحرم النبوي من المخالفات العقدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 7:50 صباحاً

نفّذت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية التابعة لـ"شؤون الحرمين"، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد النسائية، ضمن خطة الحج لهذا العام، مبادرة "نشر الهداية" من خلال برنامجَيْن لإقامة الدروس العلمية باللغة العربية وعدة لغات مختلفة مستهدفة منسوبات وقاصدات المسجد النبوي الشريف. وتناولت الدروس شرح علوم الشريعة جملةً وتفصيلاً؛ بهدف نشر العلم الشرعي المبني على أسس علمية مستمدة من الكتاب والسنة والمنهج الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال والتحذير من المخالفات العقدية؛ لتمكين الزائرات من أداء العبادات والمناسك على بصيرة وأساسٍ متين، حيث تجيب الداعية في ختام الدروس عن أسئلة وفتاوى الزائرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة علميًا وفكريًا. الجدير بالذكر أن عدد الدروس العلمية المقامة منذ بداية موسم الحج بلغ 1202 درس، استفادت منها 60329 مستفيدة.

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