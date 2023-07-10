انت الان تتابع بالفيديو فيضانات تجتاح نيويورك.. مقتل امرأة والسلطات تعلن الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأحد على ولاية نيويورك، في فيضانات "مهددة للأرواح" حوّلت الطرق إلى ممرات مائية جرفت معها جسورًا؛ مما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ.

وكشفت تقارير إعلامية عن مقتل امرأة أثناء محاولتها مغادرة منزلها في منطقة هادسون فالي عندما جرفتها المياه.

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة طوارئ في مقاطعة أورانج، شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو بوسط الولاية؛ مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار خلق ظروفًا "مهددة للأرواح بسبب الفيضانات".

وقالت وفق "سكاي نيوز عربية": "نقترب من مرحلة خطرة في أوضاع الطقس هذه".

وبحلول مساء الأحد كانت الكهرباء قد انقطعت عن أكثر من 12 ألف مشترك، وغمرت الأمطار الغزيرة طرقًا وحاصرت مواطنين في سياراتهم ومنازلهم.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها "تتلقى تقارير عدة عن فيضانات خطيرة وأشخاص عالقين في مركبات في شرق مقاطعة أورانج".، ونبهت السائقين إلى توخي الحذر.