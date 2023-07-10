انت الان تتابع لقيادة آمنة على الطرق المنحدرة.. 8 نصائح مهمة من المرور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكّدت ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلامة المرورية.

وأوضح المرور في إنفوجرافيك، أن هناك 8 أمور لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة، منها: التوقف جانباً في مكانٍ آمنٍ حال هطول أمطار غزيرة لا يمكن معها متابعة السير، وخفض السرعة؛ كون السرعة أكثر العوامل المساعدة على الانزلاق، والمحافظة على مسافة أكثر أماناً من الحالات المعتادة، والتأكّد من سلامة المساحات والمصابيح واستعمالها بما يناسب حالة الجو، والتأكّد من سلامة الإطارات ، فالإطارات المتآكلة أكثر عُرضة للانزلاق، والإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين والالتزام بالمسار المحدّد، والقيادة بهدوء وحذر تحسباً لأي طارئ، واستعمال الغيار الثقيل.

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