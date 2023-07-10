فيديو صادم.. لحظة مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 8:33 صباحاً

في حادثٍ مؤلمٍ، قُتل شاب أردني في الولايات المتحدة، بعد تعرُّضه لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري في مدينة نيويورك، فجر الأحد. وأظهر فيديو صادم لحظة الهجوم على الأردني بسام عبدالرحمن الخطيب؛ داخل محله، عندما دخل رجلان ملثمان، وقاما بإطلاق النار عليه، قبل أن يلوذا بالفِرار. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن أنس؛ شقيق المغدور، أن شقيقه هاجر للعمل في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015، حيث استقر بمدينة نيويورك، وفتح محلاً تجارياً "سوبر ماركت". وطالب أنس؛ شقيق المغدور، من السفارة الأردنية في واشنطن، بالتحرُّك لدى الحكومة الأميركية، والكشف عن منفّذي الحادث وتقديمهم للعدالة. "الخارجية الأردنية" قالت إنها تتابع الحادثة، وسيتم إصدار بيان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.

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