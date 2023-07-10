انت الان تتابع حضور سعودي يعرض تجربة المملكة.. "الدولي للمراجعين الداخليين" ينطلق بهولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنطلق، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين في أمستردام بمملكة هولندا، بمشاركة 150 عضوًا من أعضاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين "الراعي الماسي" للمؤتمر، إضافة إلى مرشحي الجمعية: رئيس لجنة المراجعة في مجموعة stc وليد إبراهيم شكري، والرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بمركز الملك عبدالله المالي عبدالإله بن عبدالمحسن آل الشيخ.

ويناقش مرشحو الجمعية تجربة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز جهود الجمعية لتطوير ممارسة المهنة.

ويتناول "شكري"، في اليوم الأول من المؤتمر، خلال جلسة بعنوان "نضوج حوكمة الشركات والمؤسسات"، أمثلة واقعية على الخلل في نضوج حوكمة الشركات والتعرف على توازن التكلفة والفائدة بما في ذلك اعتماد ممارسات حوكمة الشركات ذات الصلة بمستوى نضج المنشأة وحجمها، إضافة إلى عملية إضفاء الطابع الرسمي على حوكمة ملائمة للسياسات والمبادئ التوجيهية لحجم المنشأة.

ويستعرض "آل الشيخ"، في اليوم الثاني من المؤتمر، خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن أن يعزز نشاط المراجعة الداخلية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنشأة"، إمكانية المراجعة الداخلية من الاستمرارية في إضافة القيمة من خلال تعزيز هذه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يتطرق إلى النصائح التي تخلق شعورًا بالملكية بين المراجعين الداخليين لتشجيع هذه الممارسات، إضافة إلى أمثلة واقعية لأنشطة المراجعة الداخلية، مع مراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملهم.

وتأتي هذه المشاركة من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؛ تأكيدًا للدور الريادي والقيادي للمملكة في مجال المراجعة الداخلية، التي أضحت مطلبًا ملحًّا لجميع الجهات والمنشآت؛ بغية التطور المهني والتقني، وسعيًا لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يخص مهنة المراجعة الداخلية، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي على المهنيين والجهات ذات العلاقة في رفع مستوى الكفاءة والرقابة.