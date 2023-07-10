بدون خجل .. رهف القنون تشعل غرائز الشباب عارية داخل حوض الإستحمام وفي حالة سكر .. فشر سما المصري وصافيناز

بيروت - ثريا شاهين - رهف القنون تعرضت للمزيد من التعليقات والنقد الواسع ، كانت حادة جدا ولاذعة ، حتى أن البعض منهم أكد أنها كانت في حالة سكر شديد وأن معظم حياتها ستكون هكذا ولن تتغير أبدا ، وأن الأشياء التي لا تمثلها بل على العكس تشوه صورتها وصورة مجتمعها الذي تعيش فيه. فيه العادات والتقاليد التي ولدت فيها رهف في القانون

ظهرت رهف القنون ، عارضة أزياء سعودية ، فاجأت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، بفيديو قصير لها ، وهي لا ترتدي أي ملابس ، تظهر فيها آراء عن جسدها المثير للجدل ، حيث قالت إنها ارتدت. أصبح أشقر وليس أسود كما كنا من قبل أو كما كان معروفًا لنا من قبل.

رهف القنون تعرضت لانتهاكات كثيرة من قبل عشيقها السابق ، وهي تمر بفترة صعبة للغاية لن تمر بها في حياتها من قبل. رهف القنون ، أخصائية اجتماعية سعودية ، تنظر بشكل غير مباشر إلى النفسية التي خلفتها العلاقة السابقة مع حبيبها ، وأشارت رهف القنون إلى أنها مرت بفترة صعبة للغاية.

وأعلنت رهف القنون عن الفيديوهات التي ستعرضها ومقاطع الفيديو الإباحية التي سربها المتابعون ، وعلق الناس بأنها ستطلق أفلامًا إباحية في القريب العاجل.