"التجارة": نمو سجلات الأمن السيبراني 52% بنهاية الربع الثاني من عام 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 10:05 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات الأمن السيبراني خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 بنسبة 52%. وبلغ عدد سجلات الأمن السيبراني في الربع الثاني من العام الجاري، 2229 سجلًّا، مقابل 1462 خلال نفس الفترة للعام المنتهي 2022م. وتَصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1424 سجلًّا تلتها مكة المكرمة 373، ثم الشرقية 278، ورابعًا المدينة المنورة 56 سجلًّا ثم القصيم 23.

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