تمديد تكليف "الشريف" مديرًا لبرنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور خالد الشريف مديرًا لبرنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

ويُعد "الشريف" من الكفاءات الطبية الكبيرة، والذي عبّر عن سعادته بتلك الثقة، معربًا عن شكره وتقديره لمدير صحة الطائف؛ سائلًا المولى عز وجل العون والتوفيق.

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