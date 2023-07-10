يشارك في منتدى الأعمال السعودي - التركي.. الحقيل يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا غداً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 10:31 صباحاً

يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، غداً، زيارة رسمية لجمهورية تركيا، تشمل العاصمة أنقرة وإسطنبول، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب الناجحة، والاستفادة منها في تحقيق أهداف ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرامجها الإستراتيجية، إلى جانب عقد لقاءات مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والإنشاءات والإسكان والتحول الرقمي. وسيعقد خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، إضافة إلى لقاء وزير المالية محمد شيمشك، حيث ستتمحور اللقاءات في مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها. كما سيشارك الحقيل، مع وزير التجارة التركي في منتدى الأعمال السعودي التركي الذي سيقام يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري في إسطنبول، الذي سيستعرض فرص الاستثمارات السعودية - التركية، والتواصل مع الشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.

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