انت الان تتابع الوطنية للإسكان NHC تطلق برنامج واعد في نسخته الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
10 يوليو, 2023, 10:34 صباحاً
أطلقت الوطنية للإسكان NHC برنامج "واعد" في نسخته الثالثة 2023، بحضور سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة الأستاذ يزيد النفيسة، وعدد من القيادات ، وذلك في مقر المركز التفاعلي بضاحية خزام شمال مدينة الرياض.
حيث يستهدف البرنامج تدريب 100 متدرب ومتدربة من حديثي التخرج لحملة البكالوريوس والماجستير عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة، كما يعزز من خلق فرصٍ متساوية للذكور والإناث في مختلف مناطق المملكة، الوسطى والغربية، والشرقية، والشمالية، والجنوبية .
كما يقدم البرنامج العديد من المزايا التنافسية للمتدربين تتمثل في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح، إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج، كما يقدم "برنامج واعد المتقدم" بالتعاون مع أفضل مدارس الأعمال عالميًا ie Business school”"والمتخصصة ببرامج التطوير في المجال العقاري، الذي يعد كخطة لاحقة لبرنامج التطبيق العملي، ويأتي ذلك لتعزيز وصقل المهارات التي تم تزويد المنتسبين بها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
وخلال كلمة ألقاه أمام المتدربين أكدّ سعادة نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ يزيد النفيسة أن الوطنية للإسكان ستواصل جهودها لدعم وتمكين أبنائها وبناتها وتوفير البيئة اللازمة لتنمية طموحاتهم وقدراتهم باحترافية عالية، والتطلّع إلى تنمية المزيد من الكوادر الوطنية في السنوات المقبلة ليستوعب البرنامج أكثر من 200 متدرب ومتدربة بحلول عام 2025، حتى تكون بوابة لهم نحو مستقبلٍ مشرق.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على دعم وتنمية المحتوى المحلي ببرامج تدريبية تستقطب من خلالها المواهب المستقبلية الشابة وتمكّنهم من العمل باحترافية واكتساب خبرات ومهارات متعددة في مجالات متنوعة عبر العمل مع أصحاب الخبرات العالية، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للإسكان NHC تطلق برنامج واعد في نسخته الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.