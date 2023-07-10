انت الان تتابع الوطنية للإسكان NHC تطلق برنامج واعد في نسخته الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت الوطنية للإسكان NHC برنامج "واعد" في نسخته الثالثة 2023، بحضور سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة الأستاذ يزيد النفيسة، وعدد من القيادات ، وذلك في مقر المركز التفاعلي بضاحية خزام شمال مدينة الرياض.

حيث يستهدف البرنامج تدريب 100 متدرب ومتدربة من حديثي التخرج لحملة البكالوريوس والماجستير عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة، كما يعزز من خلق فرصٍ متساوية للذكور والإناث في مختلف مناطق المملكة، الوسطى والغربية، والشرقية، والشمالية، والجنوبية .

كما يقدم البرنامج العديد من المزايا التنافسية للمتدربين تتمثل في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح، إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج، كما يقدم "برنامج واعد المتقدم" بالتعاون مع أفضل مدارس الأعمال عالميًا ie Business school”"والمتخصصة ببرامج التطوير في المجال العقاري، الذي يعد كخطة لاحقة لبرنامج التطبيق العملي، ويأتي ذلك لتعزيز وصقل المهارات التي تم تزويد المنتسبين بها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.

وخلال كلمة ألقاه أمام المتدربين أكدّ سعادة نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ يزيد النفيسة أن الوطنية للإسكان ستواصل جهودها لدعم وتمكين أبنائها وبناتها وتوفير البيئة اللازمة لتنمية طموحاتهم وقدراتهم باحترافية عالية، والتطلّع إلى تنمية المزيد من الكوادر الوطنية في السنوات المقبلة ليستوعب البرنامج أكثر من 200 متدرب ومتدربة بحلول عام 2025، حتى تكون بوابة لهم نحو مستقبلٍ مشرق.