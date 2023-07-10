تَوَقّف قلبها 23 دقيقة.. تدخّل طبي عاجل ينقذ حياة حاجّة عراقية بالمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 10:38 صباحاً

نجحت الفِرَق الطبية بمركز الصافية للرعاية العاجلة بجوار المسجد النبوي، في تنفيذ عملية إنعاش قلبي رئوي استمرت لمدة 23 دقيقة أعادت -بفضل الله- النبض إلى قلب حاجّة عراقية في المدينة المنورة. وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن مركز الصافية استقبل الحالة وهي تعاني من توقف تام في القلب والتنفس؛ حيث باشرتها فرقة طبية بعملية إنعاش قلبي رئوي من خلال فتح مجرى الهواء، وبدء الضغطات الصدرية والصدمات الكهربائية والأدوية التي أسهمت في عودة النبض والأكسجين بعد استكمال 6 دورات إنعاش لمدة 23 دقيقة حتى عودة النبض إلى قلب المريضة. وبين التجمع، أنه بعد استقرار حالة المريضة، تم نقلها برفقة فريق طبي متكامل إلى مدينة الملك سلمان الطبية لاستكمال الخطة العلاجية، ومتابعة حالتها الصحية. يُذكر أن الفِرَق الطبية بالمدينة المنورة قدّمت خدماتها لأكثر من 20 ألف حاج خلال موسم ما بعد الحج، أجريت خلاله 11 عملية قسطرة قلبية، و27 جلسة غسيل كلوي، و9 عمليات جراحية أخرى لحجاج من عدة جنسيات في منشآت طبية عدة بالمدينة المنورة.

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