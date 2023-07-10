انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 10:51 صباحاً

انطلقت اليوم في موسكو، أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: نحافظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج، والرئيس بوتين حريص على التواصل والتعاون مع دول الخليج العربي. ويهدف الحوار إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج العربي وروسيا الاتحادية؛ حيث سيغطي العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي. وكان الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، قد عقد في العاصمة السعودية الرياض في يونيو 2022 بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ويصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا إلى 7.6 مليارات دولار في آخر إحصائية معلنة لعام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا؛ بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية. ولدى مجلس التعاون الخليجي عدة حوارات استراتيجية مع دول ومجموعات إقليمية حول العالم تصل إلى 15 حوارًا استراتيجيًّا من بينها روسيا؛ وذلك بهدف توسيع التعاون والتشاور في جميع المجالات، بحسب موقع مجلس التعاون الخليجي.

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