انت الان تتابع التقاه أم أخضعه للتحقيق؟ .. الكرملين: "بوتين" عقد اجتماعًا مع قائد "فاجنر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع قائد مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين في 29 يونيو، بعد 5 أيام من التمرد المسلح الذي قاده بريجوجين ضد القيادة العسكرية الروسية في 24 يونيو الماضي.

وأوضح "بيسكوف" أن الاجتماع حضره 35 شخصاً، وفقاً لـ"تاس".

وكانت صحيفة "ليبراسيون" قد ذكرت في تقرير لها أن "بوتين" حقق مع "بريجوجين" بحضور قيادات أمنية واستخبارية روسية.

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