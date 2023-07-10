انت الان تتابع الحل سياسي وليس عسكريًا.. ما الهدف الحقيقي للهجوم الأوكراني ضد روسيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استمرت أوكرانيا في التحفظ على الكشف عن الهدف الحقيقي من الهجوم المضاد، الذي يشنه جيشها منذ أكثر من شهر، ضد القوات الروسية الغازية لأراضيها، على امتداد خط الجبهة، الذي يشكل شبه قوس يمتد لأكثر من ألف كيلومتر من ساحل البحر الأسود حتى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا، واكتفت أوكرانيا بترديد أن الهدف هو استعادة كل الأراضي، التي تحتلها روسيا.

وتختلف تقييمات العسكريين الأوروبيين والأميركيين حول مدى قدرة الجيش الأوكراني على تحرير كل الأراضي، التي تحتلها روسيا خلال الهجوم المضاد، فمنهم من يرى أن الهجوم المضاد سيُحقق هدفه المعلن، مبرهنين على رجاحة رأيهم بنجاح أوكرانيا في استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي وعدة قرى وبلدات صغيرة منذ بدء الهجوم، ومنهم من يعتقد أن الهجوم المضاد الأوكراني سينتزع بعض الأراضي لاسيما مع تزويد دول شمال الأطلسي "الناتو" لأوكرانيا بعتاد عسكري متقدم، لكن الهجوم المضاد لن يتحول إلى هزيمة للروس.