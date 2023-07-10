انت الان تتابع إيداع أكثر من 3 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة.. غدًا الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 11:50 صباحاً

تودِع إدارة تعليم القنفذة، غدًا الثلاثاء، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر يونيو 2023م، بنحو أكثر من ثلاثة ملايين ريال. وقال مدير "تعليم القنفذة" المكلف الدكتور أحمد الجعفري: إن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين والقرى النائية والاغتراب وطلاب المعهد العلمي. وأكد الدكتور "الجعفري" حرص الإدارة ممثلةً في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية؛ لإنهاء إجراءات الصرف بالوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع أكثر من 3 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة.. غدًا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.