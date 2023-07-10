انت الان تتابع الجيش السوداني يشن غارات جوية على تجمعات لـ"الدعم السريع" في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 11:59 صباحاً

شن الجيش السوداني، اليوم (الاثنين)، عدة غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم. وذكر شهود أن سلاح الجو السوداني شن غارات جوية متقطعة على تجمعات لقوات الدعم السريع بالقرب من معسكر طيبة، جنوبي الخرطوم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. وأضافوا أن الطيران الحربي السوداني قصف تجمعات لقوات لدعم السريع، بالقرب من المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.

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