انت الان تتابع فتح باب التسجيل للدفعة السابعة ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالأكاديمية السعودية اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 1:33 مساءً

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة السابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في 7 تخصصات تدريبية هي (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن). وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، موضحة أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة سابعة لهذا المسار يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف. ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة السابعة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني: (SLA.EDU.SA)، ويستمر التسجيل حتى 6 محرم 1445هـ الموافق 24 يوليو 2023م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 25 صفر 1445هـ الموافق 10 سبتمبر 2023م، ستكون الدراسة حضورياً في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.

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