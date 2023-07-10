وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي توزّع مظلات على الزوار

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محمد بن مسعود - الدمام - قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلةً في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية من خلال الإدارة العامة لشؤون الزائرين والتواصل المؤسسي بتوزيع مظلات على الزوار والقاصدين، وذلك في ساحات المسجد النبوي.

وتم توزيع 1200 مظلة للزوار والقاصدين؛ بهدف حمايتهم من حرارة الشمس؛ حرصًا على تقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلًا على الزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

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