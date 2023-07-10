مصادر عسكرية سودانية: المفتش العام للجيش كان أسيرًا لدى الدعم السريع وتم قتله

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت مصادر عسكرية سودانية إن المفتش العام للجيش كان أسيرًا لدى الدعم السريع منذ 15 أبريل، وأن قوات الدعم السريع قتلت المفتش العام للجيش.

فيما قالت قوات الدعم السريع، إن الجيش أظهر رغبته في مواصلة القتال بمقاطعة اجتماع إيغاد، وأن مقاطعة وفد الجيش لاجتماع إيغاد تصرف غير مسؤول.

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