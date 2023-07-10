انت الان تتابع بيشة.. الجامعة تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 2:05 مساءً

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم. وأوضحت أن استقبال الطلبات يبدأ الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ عبر البوابة الإلكترونية، وتستمر إلى الاثنين 13 محرم 1445هـ، وإعلان نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ، وللمرحلة الثانية الاثنين 20 محرم 1445هـ. وأفادت بأن خدمة تغيير القبول تكون يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 21 - 22 محرم 1445هـ، أما خدمة القبول المباشر تبدأ الخميس الموافق 23 محرم 1445هـ إلى يوم السبت الموافق 25 محرم 1445هـ.

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