الرئيس التركي يضع شرطاً للموافقة على انضمام السويد لـ"الناتو"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الاثنين) أنّه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بشرط أن يعيد الاتّحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتّل.

وقال "أردوغان" في تصريحات نقلها التلفزيون قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في ليتوانيا: "أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماماً كما فتحنا الطريق أمام فنلندا"، وفقاً لـ"فرانس برس".

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