انت الان تتابع بينها أميركا وبريطانيا .. الجيش اللبناني يجري مناورة بحرية مع 6 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 3:07 مساءً

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الاثنين)، بدء تدريب بحري مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والعراق ومصر. وأفاد الجيش في بيان بأن التدريب الذي سيستمر لمدة 8 أيام ويجري تنفيذه بقيادة القوات البحرية في الجيش ومشاركة وحدات أخرى، يهدف لتعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة. وأضاف أن التدريب يهدف أيضاً إلى تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات منها عمليات الإنزال البحري والمراقبة والسيطرة المائية والغطس والبحث والإنقاذ واعتراض السفن وتفتيشها.

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