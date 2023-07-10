انت الان تتابع "التخصصات" تعلن بدء التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 4:54 مساءً

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، عن فتح بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024، وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية. وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 20 يوليو 2023، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 20 أغسطس و14 سبتمبر 2023، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 14 سبتمبر 2023. وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 26 نوفمبر 2023، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 ديسمبر 2023، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 ديسمبر 2023، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير 2024. ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة.

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