انت الان تتابع "صحة القنفذة" تنفذ 5 آلاف زيارة للمرضى بمنازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 4:57 مساءً

نفّذت "صحة القنفذة" 5094 زيارة للمرضى في منازلهم، منذ بداية يناير وحتى يونيو من العام 2023م. واستفاد من الزيارات المنزلية 680 من المرضى المسجلين في برنامج خدمات برنامج الرعاية الصحية المنزلية. وتقدم وزارة الصحة، خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة في العديد من المستشفيات والمدن الطبية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ لتقديم الخدمات الطبية لهم بين أهليهم وذويهم؛ وفقًا لمعايير معتمدة. يُذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية، تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقديم الرعاية لأصحاب الأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية. إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، والتثقيف الصحي للمريض ورعايته. ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية؛ ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية، وفقًا لاحتياج المريض.

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة القنفذة" تنفذ 5 آلاف زيارة للمرضى بمنازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.