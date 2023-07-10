باريس سان جيرمان ينافس الهلال في التعاقد مع برناردو سيلفا نجم "السيتي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 4:32 مساءً

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن دخول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في منافسة مع الهلال، للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال الصحفي إن الهلال ما زال يرغب في التوقيع مع سيلفا، بالرغم من اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب، ورغبة مانشستر سيتي في الإبقاء عليه بالفريق. وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" أن برناردو سيلفا لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن مستقبله . وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن السعودية قدمت عرضًا للجناح البرتغالي بقيمة 100 مليون يورو سنوياً لكسب خدماته بالموسم المقبل. يلعب برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، الذي لعب له في الفترة من 2015 وحتى 2017.

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