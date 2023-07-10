انت الان تتابع تحت قيادة "جيرارد".. الاتفاق يواصل تحضيراته في كرواتيا باختبار لياقي وتدريب تكتيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته لليوم الثاني على فترتين، صباحية ومسائية، وذلك في المعسكر الخارجي الذي يقام في سفتي مارتن بكرواتيا، وسيستمر من 8 إلى 28 يوليو الجاري.

وكان تدريب الفترة الأولى الصباحية قد خضع فيه الفريق إلى اختبار لياقي تحت إشراف المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، بينما اشتملت الحصة التدريبية المسائية على محاضرة فنية مع المدير الفني ستيفن جيرارد في قاعة الاجتماعات بمقر المعسكر، ثم انتقل الفريق إلى الملعب، وأجرى بعد الإحماء تدريبات لياقية، ثم طبَّق اللاعبون الجانب التكتيكي مع المدرب ستيفن جيرارد ومساعديه من خلال 4 مجموعات، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.

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