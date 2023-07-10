انت الان تتابع "نوبكو" توقِّع عقد رعاية مع نادي النصر السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تماشيًا مع دور صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق وتطوير قطاعات استراتيجية في السعودية، وتعزيز أثرها الاقتصادي، منها قطاع الرياضة، وتأكيدًا لدور نوبكو في تحقيق الاستدامة المجتمعية من خلال المساهمة الفاعلة بتطوير الرياضة السعودية، وقَّعت شركة نوبكو عقد رعاية فضية مع نادي النصر السعودي لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من شهر يوليو 2023م.

ومثَّل شركة نوبكو في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للتشغيل الأستاذ فهد البطحي، ومثَّل نادي النصر الأستاذ أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد البطحي: "نسعد ونفخر برعايتنا لأحد عمالقة الأندية السعودية (نادي النصر)، ونتطلع للعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة الرياضة السعودية وتطويرها؛ إذ تعكس هذه الشراكة اهتمامنا والتزامنا بدعم المبادرات كافة التي تعزز الشراكة المجتمعية".

وأضاف: "نحن فخورون بكوننا جزءًا من رحلة التطور التي يشهدها القطاع الرياضي، وجزءًا أيضًا من دور صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار".

وتؤكد "نوبكو" أن هذه الرعاية لها دور كبير في إبراز جهود "نوبكو" في تطوير القطاع الصحي، من خلال تصميم حلول سلال الإمداد الطبية التي تشهد تحولاً ملموسًا وتطورًا متسارعًا نظرًا لأهمية ذلك في تحقيق رؤية 2030.

ومن جهته، قال الأستاذ أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر: "نبارك لجماهير النادي توقيع هذه الشراكة مع شركة نوبكو، التي تمنحنا فرصًا جديدة نطمح من خلالها إلى تقديم تجربة رياضية مثرية وحافلة بالإنجازات التي تعود بالنفع على النادي وجماهيره". وأعرب أيضًا عن دور هذه الرعاية في تعزيز ترابط النادي مع القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الصحي، بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.