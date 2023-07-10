الرائد يجدد علاقته مع نجمه المغربي محمد فوزير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 7:15 مساءً

أعلن نادي الرائد يوم الاثنين عن تجديد عقد المغربي محمد فوزير لاعب الفريق الكروي الأول دون الكشف عن مدة وتفاصيل العقد. واكتفى الحساب الرسمي للنادي بنشر صورة للاعب معلقًا عليها: "العازف محمد فوزير.. أحمر ريداوي". يُشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا انضم إلى الرائد في يوليو 2019 ودافع عن ألوان الفريق في 100 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 13 هدفًا. وفي الموسم الماضي مثل الرائد خلال 28 مباراة منها 27 بدوري روشن السعودي وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين أحرز خلال الموسم المنتهي 11 هدفًا في الدوري وصنع 6 أهداف.

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