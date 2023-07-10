انت الان تتابع اتحاد القدم يلغي العمل بتنظيمات كورونا ويحدد قاعدة الحد الأدنى للمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 7:42 مساءً

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء التنظيمات الخاصة بجميع البطولات والمسابقات المحلية والتي تم العمل بها خلال فترة جائحة كورونا. وشدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي على تحديد قاعدة الحد الأدنى في قوائم بدء المباريات ابتداءً من بداية الموسم الرياضي المقبل 23/24. وبناء على ذلك سيصبح الحد الأدنى لقائمة بدء المباراة لكل فريق في جميع البطولات والمسابقات 16 لاعبًا في مباريات الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة، و14 لاعبًا في مباريات الفئات السنية.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يلغي العمل بتنظيمات كورونا ويحدد قاعدة الحد الأدنى للمباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.