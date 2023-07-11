انت الان تتابع جلطة بعد 4 أشهر.. استشاري: لا تتوقف عن المسيلات بعد إجراء توسيع الشرايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 يوليو, 2023, 9:49 مساءً

شدَّد الأستاذ المشارك بكلية الطب في جامعة نجران استشاري الباطنة والقلب وقسطرة الشرايين، الدكتور محمد الأسمري، على استمرار تناول مسيلات الدم بعد عمليات دعامات القلب "stent"، وعدم توقُّفها لمدة عام. وغرد الدكتور الأسمري على حسابه بتويتر: "إذا ركبت دعامة فلا تترك مسيلات الدم (مضادات الصفائح الدموية). وفي الأغلب تكون اثنَين (الأسبرين والبلافكس أو البرلنتا) لمدة 12 شهرًا". واستشهد بحالة اليوم لشاب عمره 48 عامًا، ركب دعامة قبل 4 أشهر، وفجر اليوم تعرَّض لجلطة بسبب انسداد الدعامة؛ كونه كان غير منتظم على المسيلات.

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