انت الان تتابع السعودية ثانيًا.. هذه مراكز الدول العربية والإسلامية في مؤشر الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلق موقع "تورتواز ميديا" البريطاني، مؤشرًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي يصنف 62 دولة حول العالم حسب قدراتها في هذا المجال الذي يشهد تقدمًا ملحوظًا خلال العام الحالي. ويهدف المؤشر إلى تتبع التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الدول المختارة التي استثمرت في هذا المجال، ويعتبر هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي "ثورة" ستؤثر على الأعمال والحكومات والمجتمعات.

وأوضح الموقع الذي يضم مجلسًا استشاريًّا وخبيرًا في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم، أن ظهور "تشات جي بي تي" والسباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، خلَق نقاشًا هامًّا حول أفضل السبل لإدارة مخاطر هذه التكنولوجيا الجديدة.

واعتمد التصنيف على معايير قسمت إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والبحث، والتطوير، والاستراتيجية الحكومية والتجارة.

وعلى المستوى العالمي جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها الصين، وسنغافورة، وبريطانيا، وكندا خامسًا.

وعلى مستوى الدول العربية والإسلامية جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، والسعودية ثانيًا، وتركيا ثالثًا، تليها قطر وماليزيا وإندونيسيا ومصر وتونس والمغرب والبحرين وباكستان ونيجيريا.