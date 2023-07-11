الأمم المتحدة تُعلن موعد تفريغ خزان "صافر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:23 صباحاً

أعلنت الأمم المتحدة، أن عملية إفراغ النفط من خزان “صافر” إلى الناقلة البديلة “نوتيكا” ستبدأ الأسبوع المقبل. وقال منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي؛ في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن ميليشيات الحوثي، منحتهم اليوم الإذن لنقل النفط من الناقلة اليمنية. وأضاف أن "الأمم المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل بعملية النقل"، مشيرا إلى أن "السفينة البديلة ستبحر اليوم من جيبوتي إلى الحديدة". وأكّدت الأمم المتحدة، أخيراً، الحاجة الماسّة إلى 32 مليون دولار للبدء بتنفيذ خطتها المنسقة لإفراغ ناقلة النفط المتهالكة التي تتخذ وحدة تخزين لأكثر من مليون برميل من الخام قُبالة سواحل محافظة الحديدة، وتهدّد بكارثة بيئية في البحر الأحمر. وفي 9 مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تأمين السفينة البديلة "نوتيكا"، التي سيتم إفراغ النفط المخزن في الناقلة "صافر" بها، متوقعةً بدء العمل في العملية قُبالة شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية.

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