انت الان تتابع "طيران الرياض" يحذّر من المتحالين والروابط المشبوهة: لم نطلب تفاصيل بنكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:25 صباحاً

حذّرت شركة طيران الرياض، المتقدمين للانضمام إلى فريق العمل، من التعامل مع الإعلانات الاحتيالية والروابط المشبوهة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية، والتي يتم استغلالها في طلب مبالغ مالية كرسوم للتقديم على الفرص الوظيفية. وقد أوضحت الشركة في بيان أنها لن تطلب أي مدفوعات مُسبقة أو تفاصيل بنكية شخصية عند تقديم طلب التوظيف، ودعت المهتمين إلى التقدم عبر القنوات الرسمية. يأتي هذا التحذير في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها شركة طيران الرياض لضمان سلامة المتقدمين للوظائف، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها.

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