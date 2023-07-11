انت الان تتابع زلزالٌ بقوة 6.4 درجة يضرب بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:27 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا. وأعلنت الهيئة الجيولوجية الأميركية، أن مركز الزلزال وقع على بُعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينغتون على جزيرة بربودا، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرارٍ مادية من جرّاء الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزالٌ بقوة 6.4 درجة يضرب بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.