تمديد إغلاق المجال الجوي للسودان حتى 31 يوليو الجاري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:30 صباحاً

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى 31 يوليو الجاري. وذكر بيانٌ صادرٌ عن إدارة مطار الخرطوم الدولي، أن رحلات المساعدات الإنسانية، ورحلات الإجلاء تُستثنى من القرار بعد الحصول على تصريحٍ من قِبل الجهات المختصّة. يُذكر أن المجال الجوي السوداني، أُغلق أمام حركة الطيران، منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل الماضي.

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