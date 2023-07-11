"مدني الجبيل" يخمد حريقاً في مخلفات صناعية ولا إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - نجحت فرق الدفاع المدني في محافظة الجبيل في إخماد حريقٍ اندلع في مخلفات صناعية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق الذي تسبّب في أضرار عدة، ولم ينتج عنه أيُّ إصاباتٍ.

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