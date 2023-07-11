انت الان تتابع 4 إرشادات مهمة من "المرور" أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

ووجّهت الإدارة في إنفوجرافيك، باتباع 4 إرشادات مهمة خلال مرورهم بالقرب من تلك الشاحنات والمركبات، منها: ضرورة ترك مسافة كافية معها، ومسافة جانبية كافية عند تجاوزها، والتأكّد من إمكانية التجاوز دون حدوث أيّ خطرٍ، واستخدام إشارات التنبيه عند التجاوز.

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