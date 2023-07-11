انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يُتداول أعلى 78 دولارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:55 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لرؤية الطلب بعد تقديم الصين بعض التدابير لدعم قطاع العقارات. وعززت السلطات الصينية ضغوطها على البنوك لتخفيف الشروط على الشركات العقارية، من خلال تشجيع المفاوضات على تمديد القروض المصدرة.. ونشرت صحف مالية حكومية تقارير تشير لاحتمالية تبني سياسات داعمة أخرى. هذا ويترقب المتداولون صدور تقارير شهرية من كل من "أوبك" غدًا الأربعاء ووكالة الطاقة الدولية الخميس لتقديم رؤية لسوق النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.59% أو 46 سنتًا عند 78.15 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 0.63% أو 46 سنتًا إلى 73.45 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت بحوالى 1.2% في الجلسة السابقة.

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