انت الان تتابع "الجوازات": سجل الأسرة لا يمكّن حامله من السفر لدول مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة، أن سجل الأسرة لا يمكّن حامله من السفر لدول مجلس التعاون.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، تقول: "سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكّن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجوازات": سجل الأسرة لا يمكّن حامله من السفر لدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.