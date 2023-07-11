"السديس" يوجّه بتحويل وحدة البحث في المسجد النبوي إلى إدارة عامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 7:35 صباحاً

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي، إلى إدارة عامة لتصبح اسمها الإدارة العامة للبحث. ويهدف هذا التحويل إلى إنتاجية متميزة في مجال البحث العلمي؛ ما يعود بالنفع على الباحث والمسجد النبوي، وتقديم بحث مميز في العلوم النافعة والتاريخية والثقافية. وبيّن، أن تحويل وحدة البحث إلى إدارة عامة يسهم وبشكلٍ كبيرٍ في تطوير منظومة العمل، ومواكبة كل ما هو جديد، خصوصاً في البحث العلمي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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