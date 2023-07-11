خفر السواحل الإندونيسي يحتجز ناقلة نفط ترفع العلَم الإيراني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 7:37 صباحاً

احتجز خفر السواحل الإندونيسي اليوم الثلاثاء، ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها النفط "بطريقة غير قانونية". وقال خفر السواحل في بيان له إن السفينة "أرمان 114" كانت تحمل 272.569 طنًّا من النفط الخام الخفيف، ويُشتبه في أنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح". وأفاد -وفق "رويترز"- بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تضخ النفط إلى سفينة "ستينوس" التي ترفع علم الكاميرون. ولفت إلى أن السفينة يشتبه أيضًا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم، والعمل دون تصريح من الميناء.

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